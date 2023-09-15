ЄС скасовує зернову заборону для України. Її замінять обмеження, запроваджені Києвом

Європейська комісія не продовжуватиме обмеження на ввезення українських зернових до Польщі, Угорщини, Румунії, Словаччини та Болгарії. Про це йдеться у повідомленні Європейської комісії, повідомляє «Інтерфакс-Україна».



Єврокомісія проаналізувала вплив обмежень експорту чотирьох категорій сільськогосподарської продукції на ринок Євросоюзу та вирішила, що вони сприяли виправленню цінових стрибків на ринках п'яти країн-членів ЄС, які вимагали заборони.



Водночас Україна погодилася запровадити «будь-які правові заходи» — наприклад, систему ліцензування експорту — протягом 30 днів, щоб уникнути сплеску цін на зерно.



Україна представить Єврокомісії свої заходи контролю не пізніше закриття робочого дня у понеділок, 18 вересня.



Європейська комісія та Україна стежитимуть за ситуацією через Координаційну платформу, щоб «мати можливість реагувати на будь-які непередбачені ситуації».



Європейська комісія утримається від запровадження будь-яких обмежень «доки діють і повністю працюють ефективні заходи з боку України».