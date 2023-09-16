Украина будет чаще атаковать российские корабли — Федоров

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что Украина сможет чаще наносить удары по военным кораблям РФ. Об этом он заявил в интервью Reuters.



«Будет больше дронов, больше атак и меньше русских кораблей. Это точно», — заявил Федоров, отвечая на вопрос о недавних взрывах в Крыму.

Напомним, Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук подтвердил, что удар по кораблю и подводной лодке Черноморского флота РФ в Севастополе был нанесен ракетами западного производства.



Позже в сети появилось фото того, как малый ракетный корабль Черноморского флота РФ «Самум» буксируют в порт после повреждения морским дроном СБУ.