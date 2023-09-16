Україна частіше атакуватиме російські кораблі — Федоров

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що Україна зможе частіше завдавати ударів по військовим кораблям РФ. Про це він розповів в інтерв'ю Reuters.



«Буде більше дронів, більше атак і менше російських кораблів. Це точно», — заявив Федоров, відповідаючи на запитання щодо нещодавніх вибухів у Криму.

Нагадаємо, Командувач Повітряними силами ЗСУ Микола Олещук підтвердив, що удару по кораблю та підводному човну Чорноморського флоту РФ у Севастополі було завдано ракетами західного виробництва.



Пізніше у мережі з'явилося фото того, як малий ракетний корабель Чорноморського флоту РФ «Самум» буксують до порту після пошкодження морським дроном СБУ.