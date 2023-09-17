ВСУ за сутки ликвидировали почти 300 оккупантов на Бахмутском направлении

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки на Бахмутском направлении ликвидировали почти 300 российских солдат. Об этом сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона.



«На южном фланге имеем успехи, продолжаем продвижение, выбивание оккупантов с ранее занимаемых позиций. Всего за минувшие сутки противник продолжал наносить мощные артиллерийские обстрелы вдоль всей линии соприкосновения, в частности на Бахмутском направлении 590 раз он применял различные артиллерийские системы разных калибров. Состоялось 16 боевых столкновений и трижды применял противник авиацию. Кроме этого, 280 оккупантов были ликвидированы, еще два взяты в плен», — рассказал Евлаш.



По его словам, украинским защитникам вместе с контрбатарейными подразделениями, а также с подразделениями беспилотных летательных аппаратов удалось уничтожить две пушки Д-20 152 мм и одну Д-30, а также шесть авто, которыми осуществлялся подвоз оккупантов и боеприпасов к линии соприкосновения.

Евлаш отметил, что ВСУ удалось уничтожить один командно-наблюдательный пункт роты на Бахмутском направлении и еще два наблюдательных пункта для ЗРК «Бук», которые использовались против ПВО противника. Наши войска РЭБ совместно с расчетами переносных зенитно-ракетных комплексов уничтожили один беспилотник Zala.

Напомним, Силы обороны в ходе наступательных действий имели частичный успех в районе Клищиевки, а ходе штурмовых действий овладели Андреевкой Донецкой области.