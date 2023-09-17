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ЗСУ за добу ліквідували майже 300 окупантів на Бахмутському напрямку

17 вересня 2023, 15:49

ЗСУ за добу ліквідували майже 300 окупантів на Бахмутському напрямку

Збройні сили України минулої доби на Бахмутському напрямку ліквідували майже 300 російських солдатів. Про це повідомив начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.


«На південному фланзі маємо успіхи, продовжуємо просування, вибивання окупантів із раніше займаних позицій. Усього за минулу добу противник продовжував завдавати потужних артилерійських обстрілів уздовж усієї лінії зіткнення, зокрема на Бахмутському напрямку 590 разів він застосовував різні артилерійські системи різних калібрів. Відбулося 16 бойових зіткнень і тричі застосовував супротивник авіацію. Крім цього, 280 окупантів було ліквідовано, ще двох взято в полон», — розповів Євлаш.

 За його словами, українським захисникам разом із контрбатарейними підрозділами, а також із підрозділами безпілотних літальних апаратів вдалося знищити дві гармати Д-20 152 мм та одну Д-30, а також шість авто, якими здійснювалося підвезення окупантів та боєприпасів до лінії зіткнення.

Євлаш зазначив, що ВСУ вдалося знищити один командно-спостережний пункт роти на Бахмутському напрямку та ще два наглядові пункти для ЗРК «Бук», які використовувалися проти ППО противника. Наші війська РЕБ разом із розрахунками переносних зенітно-ракетних комплексів знищили один безпілотник Zala.

Нагадаємо, Сили оборони в ході наступальних дій мали частковий успіх у районі Клищіївки, а в ході штурмових дій опанували Андріївку Донецької області.

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Ілля Євлаш
Місця
Бахмут

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