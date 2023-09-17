Украинские военные освободили Клещеевку под Бахмутом

Украинские военные освободили Клещиевку под Бахмутом. Об этом в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.



Как сообщили в МВД, бойцы бригады Национальной полиции «Лють» вместе с воинами 80-й ОДШБр и 5-й ОШБр в результате тяжелых боев выгнали российских оккупантов и вернули украинский флаг в освобожденную Клещеевку.



Освобождение села подтвердил и президент Владимир Зеленский.



«Особенно отмечу сегодня воинов, которые шаг за шагом возвращают Украине свое в районе Бахмута. 80-я бригада ДШВ, 5-я отдельная штурмовая бригада, славная 95-я и Объединенная штурмовая бригада Национальной полиции „Лють“. Клещеевка! Молодцы!», — говорится в его обращении.