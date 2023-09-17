Украіїнські бійці в Кліщіївці. Фото: МВС

Українські військові звільнили Кліщіївку під Бахмутом. Про це у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна» повідомив начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.



Як повідомили у МВС, бійці бригади Національної поліції «Лють» разом із воїнами 80-ї ОДШБр та 5-ї ОШБр внаслідок важких боїв вигнали російських окупантів та повернули український прапор у звільнену Кліщіївку.



Визволення села підтвердив і президент Володимир Зеленський.



«Особливо наголошу сьогодні воїнів, які крок за кроком повертають Україні своє в районі Бахмута. 80-та бригада ДШВ, 5-а окрема штурмова бригада, славна 95-а та Об'єднана штурмова бригада Національної поліції „Лють“. Кліщіївка! Молодці!» — йдеться у його зверненні.