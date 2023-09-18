На Запорожском и Херсонском направлениях ВС РФ в обороне, продолжают обстрелы

Силы обороны Украины отбили атаки ВС РФ в районе Новомихайловка, Новодаровка, Новоданиловка Запорожской области. ОБ этом сообщила заместительница министра обороны Анна Маляр.
На Запорожском и Херсонском российская армия в обороне, но продолжает обстрелы.
Анна Маляр рассказала, что на Юге ВСУ продолжает ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, есть успех в районе южнее и восточнее Роботино, Силы обороны закрепляются на достигнутых рубежах.
«За неделю Силами обороны на юге освобождено 5,2 кВ.км. территорий. В общем, с начала наступления эта цифра составляет 261,7 кВ. км», — идет речь в сообщении.
«Наступление на Бахмутском направлении осуществляется силами, которыми мы обороняемся. То есть без создания наступательной группировки, без применения дополнительных ресурсов и материальных средств. Это возможно только благодаря мастерству Командующего ОСУВ Хортица, Штаба — который работает 24/7, и мужеству наших бойцов», — заявили в Минобороны Украины.
За неделю на Бахмутском направлении, по данным Маляр, освобождено 2 кВ.км, а в общем деоккупированная под Бахмутом территория составляет 51 кВ.км.
Отмечается, что на Авдеевском, Марьинском направлениях ВС РФ безуспешно пытались установить полный контроль над Марьинкой и окружить Авдеевку.
Маляр заявила, что ВС РФ вели безуспешные наступательные действия в районах Керамик, Авдеевка, Северное, Марьинка, Донецкой области.
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