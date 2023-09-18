На Запорожском и Херсонском направлениях ВС РФ в обороне, продолжают обстрелы

Силы обороны Украины отбили атаки ВС РФ в районе Новомихайловка, Новодаровка, Новоданиловка Запорожской области. ОБ этом сообщила заместительница министра обороны Анна Маляр.



На Запорожском и Херсонском российская армия в обороне, но продолжает обстрелы.

Анна Маляр рассказала, что на Юге ВСУ продолжает ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, есть успех в районе южнее и восточнее Роботино, Силы обороны закрепляются на достигнутых рубежах.

«За неделю Силами обороны на юге освобождено 5,2 кВ.км. территорий. В общем, с начала наступления эта цифра составляет 261,7 кВ. км», — идет речь в сообщении.

На Купянском направлении, как отметила Маляр, ВС РФ осуществляют поиск слабых мест в обороне ВСУ. Украинскими военными успешно отражены атаки захватчиков в районе Новоселовское Луганской области области.





На Лиманском направлении армия РФ продолжает перегруппировку войск, наступательных (штурмовых) действий не вела.

На Бахмутском направлении российские войска безуспешно пытались прорвать оборону ВСУ в районах Орехово-Васильевки, Богдановки, Клищевки, Курдюмовки Донецкой области. На этом направлении украинские военные освободили Андреевку и Клещевку, но захватчики пытаются «изо всех сил вернуть утраченные позиции». ВСУ сдерживают атаки оккупантов и закрепляются на достигнутых рубежах.

«Наступление на Бахмутском направлении осуществляется силами, которыми мы обороняемся. То есть без создания наступательной группировки, без применения дополнительных ресурсов и материальных средств. Это возможно только благодаря мастерству Командующего ОСУВ Хортица, Штаба — который работает 24/7, и мужеству наших бойцов», — заявили в Минобороны Украины.

За неделю на Бахмутском направлении, по данным Маляр, освобождено 2 кВ.км, а в общем деоккупированная под Бахмутом территория составляет 51 кВ.км.



Отмечается, что на Авдеевском, Марьинском направлениях ВС РФ безуспешно пытались установить полный контроль над Марьинкой и окружить Авдеевку.

Маляр заявила, что ВС РФ вели безуспешные наступательные действия в районах Керамик, Авдеевка, Северное, Марьинка, Донецкой области.

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