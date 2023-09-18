На Запорізькому та Херсонському напрямках ЗС РФ в обороні, продовжують обстріли

Сили оборони України відбили атаки ЗС РФ у районі н.п Новомихайлівка, Новодарівка, Новоданилівка Запорізької області. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.



На Запорізькому та Херсонському російська армія в обороні, але продовжує обстріли.

Ганна Маляр розповіла, що на Півдні ЗСУ продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, є успіх південніше та східніше Роботине, Сили оборони закріплюються на досягнутих рубежах.

«За тиждень Силами оборони на півдні звільнено 5,2 кВ.км. територій. Загалом, з початку наступу ця цифра складає 261,7 кВ. км», — йдеться у повідомленні.

На Куп'янському напрямку, як зазначила Маляр, ЗС РФ шукає слабкі місця в обороні ЗСУ. Українськими військовими успішно відбито атаки загарбників у районі Новоселівського Луганської області.





На Лиманському напрямку армія РФ продовжує перегрупування військ, наступальних (штурмових) дій не вела.





На Бахмутському напрямку російські війська безуспішно намагалися прорвати оборону ЗСУ у районах Оріхово-Василівки, Богданівки, Кліщівки, Курдюмівки Донецької області. На цьому напрямку українські військові звільнили Андріївку та Кліщіівку, але загарбники намагаються «з усіх сил повернути втрачені позиції». ЗСУ стримують атаки окупантів та закріплюються на досягнутих рубежах.

«Наступ на Бахмутському напрямку здійснюється силами, якими ми обороняємось. Тобто без створення наступального угруповання, без застосування додаткових ресурсів та матеріальних засобів. Це можливо лише завдяки майстерності Командувача ОСУВ Хортиця, Штабу — який працює 24/7, та мужності наших бійців», — заявили у Міноборони України.

За тиждень на Бахмутському напрямку, за даними Маляр, звільнено 2 кВ.км, а загалом деокупована під Бахмутом територія становить 51 кВ. км.



Зазначається, що на Авдіївському, Мар'їнському напрямках ЗС РФ безуспішно намагалися встановити повний контроль над Мар'їнкою та оточити Авдіївку.

Маляр заявила, що ЗС РФ вели безуспішні наступальні дії в районах Керамік, Авдіївка, Сєверне, Мар’їнка, Донецької області.

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