ВС РФ обстреливали Херсонскую область на протяжении всей ночи — ОВА

Российская армия всю ночь обстреливала Херсонскую область, есть погибшие и пострадавшие мирные жители. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

«В результате «прилета» по Херсону погиб 72-летний мужчина. Еще один - получил травмы, ему оказана помощь на месте. В Кизомысе было попадание в частный дом. От полученных травм пожилая женщина скончалась на месте. Мужчину 60 лет в состоянии средней тяжести доставили в больницу», — написал он.

Также ВС РФ ударили по Ольговке, пострадала 63-летняя женщина, ее госпитализировали.

Этим утром, по данным Прокудина, росийские войска атаковали Берислав с беспилотника, пострадали четверо местных жителей.

«Оккупанты целенаправленно атаковали место скопления людей, сбросив взрывчатку вблизи местной автостанции. Раненые - это трое мужчин, 75, 56 и 73 года, а также 67-летняя женщина. Все пострадавшие сейчас находятся в больнице. Медики оказывают им помощь», — отметили в ОВА.

Также, как пишет Прокудин, поступило сообщение о вчерашнем вечернем обстреле Николаевки. Сообщается, чьо около девяти вечера российские войска атаковали дома местных жителей, погиб 40-летний мужчина, еще один — ранен.

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