ЗС РФ обстрілювали Херсонську область протягом усієї ночі — ОВА

Російська армія всю ніч обстрілювала Херсонську область, є загиблі та постраждалі мирні жителі. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«У результаті «прильоту» по Херсону загинув 72-річний чоловік. Ще один — отримав травми, йому надана допомога на місці. У Кізомисі було влучання в приватний будинок. Від отриманих травм літня жінка померла на місці. Чоловіка 60 років у стані середньої важкості доставили до лікарні», — написав він.

Також ЗС РФ вдарили по Ольгівці, постраждала 63-річна жінка, її госпіталізували.

Цього ранку, за даними Прокудіна, російські війська атакували Берислав з безпілотника, постраждали четверо місцевих жителів.

«Окупанти цілеспрямовано атакували місце скупчення людей, скинувши вибухівку поблизу місцевої автостанції. Поранені — це троє чоловіків, 75, 56 та 73 роки, а також 67-річна жінка. Усі постраждалі зараз знаходяться у лікарні. Медики надають їм допомогу», — зазначили в ОВА.

Також, як пише Прокудін, надійшло повідомлення про вчорашній вечірній обстріл Миколаївки. Повідомляється, що близько дев'ятої вечора російські війська атакували будинки місцевих жителів, загинув 40-річний чоловік, ще один — поранений.

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