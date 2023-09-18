Над недавно деоккупированной Андреевкой в районе Бахмута водружен украинский флаг

Над освобожденной от ВС РФ Андреевкой вывесили флаг Украины. Фото: Третья штурмовая бригада ВСУ

Третья отдельная штурмовая бригада ВСУ подняла флаг Украины над Андреевкой в Донецкой области. Об этом военные сообщили на своем Telegram-канале и показали фото.

«Поселок, хоть и был освобожден бойцами 3 ОШБР, но теперь находится под постоянными обстрелами и попытками врага штурмовать его. Несмотря на это, поднять украинский флаг здесь было важно — это означает, что Андреевка полностью перешла под контроль ВСУ», — идет речь в сообщении.

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