Над нещодавно деокупованою Андріївкою в районі Бахмута вивісили український прапор

Над звільненою від ЗС РФ Андріївкою вивісили прапор України. Фото: Третя штурмова бригада ЗСУ

Третя окрема штурмова бригада ЗСУ підняла прапор України над Андріївкою на Донеччині. Про це військові повідомили на своєму Telegram-каналі та показали фото.

«Селище, хоч і було звільнено бійцями 3 ОШБР, але тепер знаходиться під постійними обстрілами та спробами ворога штурмувати його. Попри це, здійняти український прапор тут було важливо — це означає, що Андріївка повністю перейшла під контроль ЗСУ», — йдеться у повідомленні.

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