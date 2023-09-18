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Кабмин уволил всех заместителей министра обороны Украины

18 сентября 2023, 12:12

Кабмин уволил всех заместителей министра обороны Украины

Кабинет Министров Украины уволил всех заместителей министра обороны Украины, среди которых Анна Маляр, и госсекретарь министерства. На своем заседании 18 сентября принято соответствующее распоряжение:

Уволили:

  • Гаврилова Владимира Валериановича с должности заместителя Министра обороны Украины.

  • Замлинского Ростислава Теодозиевича с должности заместителя Министра обороны Украины.

  • Маляр Анну Васильевну с должности заместителя Министра обороны Украины.

  • Шарапова Дениса Александровича с должности заместителя Министра обороны Украины.

  • Шевченко Андрея Витальевича с должности заместителя Министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции.

  • Дейнего Виталия Олеговича с должности заместителя Министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

  • Ващенко Константина Александровича с должности государственного секретаря Министерства обороны Украины.

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