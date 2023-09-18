Кабмин уволил всех заместителей министра обороны Украины

Кабинет Министров Украины уволил всех заместителей министра обороны Украины, среди которых Анна Маляр, и госсекретарь министерства. На своем заседании 18 сентября принято соответствующее распоряжение:



Уволили:

Гаврилова Владимира Валериановича с должности заместителя Министра обороны Украины.





Замлинского Ростислава Теодозиевича с должности заместителя Министра обороны Украины.





Маляр Анну Васильевну с должности заместителя Министра обороны Украины.





Шарапова Дениса Александровича с должности заместителя Министра обороны Украины.





Шевченко Андрея Витальевича с должности заместителя Министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции.





Дейнего Виталия Олеговича с должности заместителя Министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.





Ващенко Константина Александровича с должности государственного секретаря Министерства обороны Украины.

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