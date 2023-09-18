Кабмін звільнив усіх заступників міністра оборони України

Кабінет Міністрів України звільнив усіх заступників міністра оборони України, серед яких Ганна Маляр та держсекретар міністерства. На своєму засіданні 18 вересня ухвалено відповідне розпорядження:



Звільнили:

Гаврилова Володимира Валеріановича з посади заступника Міністра оборони України.





Замлинського Ростислава Теодозійовича з посади заступника Міністра оборони України.





Маляр Ганну Василівну з посади заступниці Міністра оборони України.





Шарапова Дениса Олександровича з посади заступника Міністра оборони України.





Шевченка Андрія Віталійовича з посади заступника Міністра оборони України з питань європейської інтеграції.





Дейнего Віталія Олеговича з посади заступника Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації.





Ващенка Костянтина Олександровича з посади державного секретаря Міністерства оборони України.

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