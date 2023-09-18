К 9 годам заключения заочно приговорен так называемый «ямпольский поселковый голова»

К 9 годам заключения заочно приговорен «ямпольский поселковый голова» за передачу российским захватчикам личных данных односельчан и за то, что распоряжался землями общины. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.



«По публичному обвинению прокуроров Донецкой областной прокуратуры Индустриальным районным судом г. Днепропетровска вынесен приговор гражданину Украины за коллаборационную деятельность (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины). Он заочно приговорен к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества», — идет речь в сообщении.

Прокурорами в суде доказано, что в течение июня-сентября прошлого года, во время оккупации Лиманской общины, бывший сотрудник военизированной охраны железной дороги сотрудничал с российскими захватчиками в должности так называемого председателя поселкового совета пгт Ямполь «администрации Красного Лимана «ДНР».

«По указанию представителей государства-агрессора мужчина организовал перепись населения, чтобы собрать персональные данные граждан и передать оккупационной администрации. Кроме того, осужденный переоформлял чужие земельные участки на себя», — рассказали правоохранители.

Отмечается, что незадолго до освобождения поселка ВСУ осужденный сбежал на временно неподконтрольную территорию Донецкой области, чтобы избежать наказания, и сейчас он находится в розыске.

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