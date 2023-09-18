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До 9 років увʼязнення заочно засуджено так званого «ямпільського селищного голову»

18 вересня 2023, 13:43

До 9 років увʼязнення заочно засуджено так званого «ямпільського селищного голову»

До 9 років ув'язнення заочно засуджено «ямпільського селищного голови» за передачу російським загарбникам особистих даних односельців і за те, що розпоряджався землями громади. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

«За публічного обвинувачення прокурорів Донецької обласної прокуратури Індустріальним районним судом м. Дніпропетровська ухвалено вирок громадянину України за колабораційну діяльність (ч. 5 ст. 111-1 КК України). Його заочно засуджено до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна», — йдеться у повідомленні.

Прокурорами доведено, що протягом червня-вересня минулого року, під час окупації Лиманської громади, колишній співробітник воєнізованої охорони залізниці співпрацював з російськими загарбниками на посаді так званого голови селищної ради смт Ямпіль «адміністрації м. Красний Лиман «ДНР».

«За вказівкою представників держави-агресора чоловік організував перепис населення, аби зібрати персональні дані громадян та передати окупаційній адміністрації. Крім того, засуджений переоформлював чужі земельні ділянки на себе», — розповіли правоохоронці.

Зазначається, що незадовго до звільнення селища ЗСУ засуджений втік на тимчасово непідконтрольну територію Донецької області, щоб уникнути покарання, і зараз він перебуває у розшуку.

 

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