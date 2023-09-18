Сырский подтвердил разгром нескольких бригад ВС РФ в боях на Бахмутском направлении

Общая обстановка на Восточном направлении остается сложной, ВС РФ не оставляют своих намерений по возобновлению наступательных действий на Купянском и Лиманском направлениях, к которым осуществляет активную подготовку. Об этом сообщил Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

«Продолжаются ожесточенные бои в районе Бахмута. После потери на прошлой неделе населенных пунктов Андреевки и Клещеевки, враг проводит многочисленные контратаки с разных направлений, безуспешно пытаясь вернуть утраченные позиции. Ведь эти, небольшие, на первый взгляд, населенные пункты, были важными элементами оборонительного рубежа врага, который протянулся от Бахмута до Горловки», — идет речь в сообщении.

Сырский отметил, что в результате успешных действий ВСУ была пробита линия обороны врага, которую россияне пытались закрыть, «бросая в бой все имеющиеся резервы».



Также генерал-полковник констатировал, что в боях на Бахмутском направлении были разбиты и полностью потеряли боеспособность «одни из самых подготовленных и лучших частей врага» — 72 отдельная мотострелковая бригада, 31 и 83 отдельные десантно-штурмовые бригады ВС РФ. Он заявил, что это лишь еще один очередной шаг на пути к полному освобождению территории Украины.



Кроме того, как сообщил Сырский, для организации выполнения задач он провел рабочую встречу с командирами бригад, которые сейчас находятся в районе Бахмута, заслушал выводы по оценке обстановки, определил ряд проблемных вопросов, большинство из которых было решено на месте, уточнил задачи дальнейших действий.

«Уверен — наши планы по освобождению государства от оккупантов будут непременно реализованы. Враг будет разбит и сине-желтые флаги снова будут развеваться на наших границах», — заявил Сырский.

Смотрите ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране.