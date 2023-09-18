Сирський підтвердив розгром кількох бригад ЗС РФ у боях на Бахмутському напрямку

Загальна ситуація на Східному напрямку залишається складною, ЗС РФ не залишають своїх намірів щодо відновлення наступальних дій на Куп'янському та Лиманському напрямках, до цих дій здійснюють активну підготовку. Про це повідомив Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

«Продовжуються запеклі бої в районі Бахмута. Після втрати на минулому тижні населених пунктів Андріївки та Кліщіївки, ворог проводить численні контратаки з різних напрямків, безуспішно намагаючись повернути втрачені позиції. Адже ці, невеликі, на перший погляд, населені пункти, були важливими елементами оборонного рубежу ворога, який простягнувся від Бахмута до Горлівки», — йдеться у повідомленні.

Сирський зазначив, що в результаті успішних дій ЗСУ було пробито лінію оборони ворога, яку росіяни намагалися закрити, «кидаючи в бій усі наявні резерви».



Також генерал-полковник констатував, що в боях на Бахмутському напрямку були розбиті і повністю втратили боєздатність «одні із найбільш підготовлених і найкращих частин ворога» — 72 окрема мотострілецька бригада, 31 та 83 окремі десантно-штурмові бригади ЗС РФ. Він заявив, що це лише один черговий крок на шляху до повного звільнення території України.



Крім того, як повідомив Сирський, для організації виконання завдань він провів робочу зустріч із командирами бригад, які зараз знаходяться в районі Бахмута, заслухав висновки щодо оцінки обстановки, визначив низку проблемних питань, більшість із яких було вирішено на місці, уточнив завдання подальших дій.



«Впевнений — наші плани зі звільнення держави від окупантів будуть неодмінно реалізовані. Ворог буде розбитий і синьо-жовті стяги знову майорітимуть на наших кордонах», — заявив Сирський.

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