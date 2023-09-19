ВСУ показали недавно освобожденную от ВС РФ Клещеевку с высоты птичьего полета

В сети показали, как сейчас выглядит деоккупированная на прошлой неделе Клещеевка на Бахмутском направлении в Донецкой области. Снятое с высоты птичьего полета идео опубликовала 5-я Отдельная штурмовая бригада ВСУ.



«Клещеевка — уничтоженный оккупантами поселок, как раны на теле нашей страны. Сколько таких ран получила Украина трудно сказать. Враг не жалеет снарядов уничтожая наши города и села, все то, что близко и родное нам — Украинцам! Но ВСУ, шаг за шагом освобождают от оккупантов нашу землю, и очень скоро раны на теле нашей страны заживут, а враг будет уничтожен», — подписали сюжет военные.

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