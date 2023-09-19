ЗСУ показали нещодавно звільнену від ЗС РФ Кліщіївку з висоти пташиного польоту

У мережі показали, як зараз виглядає деокупована минулого тижня Кліщіївка на Бахмутському напрямку на Донеччині. Зняте з висоти пташиного польоту відео опублікувала 5-а окрема штурмова бригада ЗСУ.



«Кліщіївка — знищене окупантами селище, мов рани на тілі нашої країни. Скільки таких ран отримала Україна важко сказати. Ворог не шкодує снарядів знищуючи наші міста та села, все те, що близьке і рідне нам — Українцям! Але ЗСУ, крок за кроком звільняють від окупантів нашу землю, і дуже скоро рани на тілі нашої країни загояться а ворога буде знищено», — підписали сюжет військові.

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