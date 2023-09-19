Байден ожидает встречи с Зеленским, на которой обсудят контрнаступление ВСУ — Белый дом

Президент США Джо Байден ждет встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме, чтобы услышать от него лично о прогрессе контрнаступления ВСУ и других события в стране. Об этом сообщает корреспондент «Украинформ» со ссылкой на заявление координатора Совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби.

«Президент с нетерпением ждет, чтобы услышать от Президента Зеленского об украинском контрнаступлении, а также прогресс, которого они достигают — своего рода его собственную оценку того, как выглядит ситуация на поле боя», — сказал он, напомнив, что ВСУ продолжают достигать успехов в контрнаступлении, а РФ обращается к другим странам-изгоям, таким как КНДР.

По словам Кирби, Байден хочет заверить Зеленского в том, что США будут оставаться с Украиной пока это будет необходимо и поддержка будет продолжаться. Международное сообщество, как он отметил, объединяется в поддержку Украины, в частности в формате «Рамштайн».



Кроме того он подчеркнул, что встреча в Белом доме будет происходить в «критически важное время».

«Для членов Конгресса важно услышать непосредственно от Президента Зеленского все то же, что услышит от него президент Байден», — сказал координатор Совета нацбезопасности Белого дома.

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