Байден чекає на зустріч із Зеленським, на якій обговорять контрнаступ ЗСУ — Білий дім

Президент США Джо Байден чекає на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі, щоб почути від нього особисто про прогрес контрнаступу ЗСУ та інші події в країні. Про це повідомляє кореспондент «Українформ» із посиланням на заяву координатора Ради нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі.

«Президент (Байден – ред.) з нетерпінням чекає, щоб почути від Президента Зеленського про український контрнаступ, а також прогрес, якого вони досягають — свого роду його власну оцінку того, як виглядає ситуація на полі бою», — сказав він, нагадавши, що ЗСУ продовжують досягати успіхів у контрнаступі, а РФ звертається до інших країн-ізгоїв, таких як КНДР.

За словами Кірбі, Байден хоче запевнити Зеленського в тому, що США залишатимуться з Україною, поки це буде необхідно, і підтримка триватиме. Міжнародна спільнота, як він зазначив, об'єднується на підтримку України, зокрема, у форматі «Рамштайн».



Крім того, він наголосив, що зустріч у Білому домі відбуватиметься у «критично важливий час».

«Для членів Конгресу важливо почути безпосередньо від Президента Зеленського все те саме, що почує від нього президент Байден», — сказав координатор Ради нацбезпеки Білого дому.

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