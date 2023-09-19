В ВСУ показали, как зачищали от ВС РФ территорию вблизи Андреевки

Украинские военные показали, как зачищали подходы к Андреевке на Бахмутском направлении. Видео боев опубликовала Третья штурмовая бригада ВСУ.

«Враг не терял надежды отбиться и сохранить позиции вокруг поселка. Но под постоянным минометным обстрелом, в ближнем бою штурмовики продвигались», — написали военные.

Отмечается, что несогласных сдаться в плен военнослужащих РФ ликвидировали, а лесополосу отбили. В итоге в этом бою были убиты 10 российских захватчиков и ранены еще восемь.

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