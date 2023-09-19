У ЗСУ показали, як зачищали від ЗС РФ територію поблизу Андріївки

Українські військові показали, як зачищали підходи до Андріївки на Бахмутському напрямку. Відео боїв опублікувала Третя штурмова бригада ЗСУ.

«Ворог не втрачав надії відбитися та зберегти позиції довкола селища. Але під постійним мінометним обстрілом, у ближньому бою штурмовики просувалися», — написали військові.

Наголошується, що незгодних здатися в полон військовослужбовців РФ ліквідували, а лісосмугу відбили. У результаті в цьому бою було вбито 10 російських загарбників і поранено ще вісім.

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