Мировые цены на зерно снизились после выхода сухогруза из порта Черноморска

Первое судно с зерном за более чем два месяца покинуло порт в Черноморске после объявления морской блокады Россией и срыва соглашения о безопасном проходе, что сразу же повлияло на мировые цены. Об этом пишет издание bloomberg.



После выхода из украинского порта сухогруза с зерном, цены на пшеницу упали. Судно «Стойкая Африка» вышло из Черноморска с более чем 3000 тоннами пшеницы и направляется в Босфор, сообщил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков в социальной сети X. Транспортировка украинского зерна повлекла снижение цен, так фьючерсы на пшеницу 19 сентября, подешевели на 1,3% до 5,84 доллара за бушель.

Цены на пшеницу снизились. Фото: bloomberg



«Еще одно судно находится в порту, загруженным пшеницей для Египта», — добавил он.



По данным аналитиков УкрАгроКонсалт, в конце сентября и начале октября ожидается прибытие еще четырех судов в Черноморск. Хотя успешное восстановление морского безопасного прохода может стимулировать торговлю, судовладельцы, экипаж и страховщики опасаются плавать через Черное море, где риски растут.



Напомним, сегодня 19 сентября, турецкое судно RESILIENT AFRICA, груженное украинским зерном, покинуло порт Черноморска и отправилось по новому маршруту вдоль берега Румынии.