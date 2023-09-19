Турецкий сухогруз использовал новый зерновой коридор из Украины

Турецкое судно RESILIENT AFRICA, груженное украинским зерном, покинуло порт Черноморска и отправилось по новому маршруту вдоль берега Румынии. Об этом сообщил руководитель проекта в «Института Черноморских стратегических исследований» Андрей Клименко.



По его словам, сухогруз на 3276 тонн вишел из Чорноморска с зерном сегодня в 06:45 утра, отметив, что это первый груз в зерновом коридоре без России.

Карта передвижения нового зернового коридора. Фото: Facebook



Напомним, 15 сентября, Европейская комиссия решила, что не будет продлевать ограничения на ввоз украинских зерновых в Польшу, Венгрию, Румынию, Словакию и Болгарию.



Украинское зерно также начали экспортироваться через хорватские порты.



