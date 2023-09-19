Світові ціни на зерно знизилися після виходу суховантажного судна з порту Чорноморська

Перше судно із зерном за понад два місяці залишило порт у Чорноморську після оголошення морської блокади Росією та зриву угоди про безпечний прохід, що одразу вплинуло на світові ціни. Про це пише видання Bloomberg.



Після виходу з українського порту суховантажу із зерном ціни на пшеницю впали. Судно «Стійка Африка» вийшло з Чорноморська з більш ніж 3000 тоннами пшениці і прямує до Босфору, повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков у соціальній мережі X. Транспортування українського зерна спричинило зниження цін, тому ф'ючерси на пшеницю 19 вересня подешевшали на 1,3% до 5,84 долара за бушель.

Ціни на пшеницю знизилися. Фото: bloomberg



«Ще одне судно знаходиться в порту, завантаженому пшеницею для Єгипту», - додав він.



За даними аналітиків УкрАгроКонсалт, наприкінці вересня та на початку жовтня очікується прибуття ще чотирьох судів до Чорноморська. Хоча успішне відновлення морського безпечного проходу може стимулювати торгівлю, судновласники, екіпаж та страховики побоюються плавати через Чорне море, де ризики зростають.



Нагадаємо, сьогодні 19 вересня, турецьке судно RESILIENT AFRICA, завантажене українським зерном, залишило порт Чорноморська та вирушило за новим маршрутом уздовж берега Румунії.