Армия Азербайджана ударила по позициям российского контингента в Нагорном Карабахе

Радиолокационная станция (РЛС) П-18. Фото: Youtube

Министерство обороны Азербайджана заявило, что его военные нанесли удар по месту дислокации российского контингента в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает издание Liga.net.



По информации военнослужащих армии Азербайджана, им удалось уничтожить радиолокационная станцию, принадлежащую подразделениям вооруженных сил Армении.



19 сентября войска Азербайджана уничтожили радиолокационную станцию (РЛС) П-18, принадлежащая подразделениям вооруженных сил Армении на территории Азербайджана, где временно дислоцировался российский миротворческий контингент в направлении Ходжавендского района.

Ранее Вооруженные Силы Украины в Запорожской области разбили штаб российских захватчиков.