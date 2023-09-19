Армія Азербайджану вдарила по позиціях російського контингенту в Нагірному Карабаху

Радіолокаційна станція (РЛС) П-18. Фото: Youtube

Міністерство оборони Азербайджану заявило, що його військові завдали удару по місцю дислокації російського контингенту в Нагірному Карабасі. Про це повідомляє видання Liga.net.



За інформацією військовослужбовців армії Азербайджану, їм вдалося знищити станцію радіолокації, що належить підрозділам збройних сил Вірменії.



19 вересня війська Азербайджану знищили станцію радіолокації (РЛС) П-18, що належить підрозділам збройних сил Вірменії на території Азербайджану, де тимчасово дислокувався російський миротворчий контингент у напрямку Ходжавендського району.

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