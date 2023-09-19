«ДНР»: в октябре изменятся тарифы на электроэнергию

С 1 октября в «ДНР» начнут действовать новые тарифы на электроэнергию. Об этом сегодня сообщил первый заместитель председателя Правительства Республики Андрей Чертков во время Telegram-эфира, передает Донецкое агентство новостей.

По его информации, если объем потребления составит до 70 кВт⋅ч, нужно будет платить 1,1 рублей, если выше — 2,54 рублей.

Так, ссейчас тарифы — 1,87 рублей в случае потребления до 150 кВт⋅ч и 2,54 рублей при потреблении от 150 до 800 кВт⋅ч. Стоимость электроэнергии при потреблении свыше 800 кВт⋅ч остается неизменной — 3,85 рубля.

Напомним, в Донецкой области энергетики за минувшие выходные, 2 и 3 сентября, возобновили электроснабжение в 30 населенных пунктах, обесточенных из-за непогоды.