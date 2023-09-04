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В Донецкой области восстановили электроснабжение в 30 населенных пунктах

04 сентября 2023, 14:40

В Донецкой области восстановили электроснабжение в 30 населенных пунктах

В Донецкой области энергетики за минувшие выходные, 2 и 3 сентября, возобновили электроснабжение в 30 населенных пунктах, обесточенных из-за непогоды. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

«За выходные аварийно-ремонтные бригады ДТЭК Донецкие электросети смогли возобновить электроснабжение более чем в 30 населенных пунктах, обесточенных из-за погодных условий. Снова получают электричество более 18 тысяч семей», — говорится в сообщении.

Отмечено, что ураганный ветер на Донетчине повлек ряд разрушений: поваленные деревья, поврежденные линии электропередач и оборудования.

Больше всего от непогоды пострадал Покровский район, в частности Селидовская и Криворожская громады. Повреждение фиксировали и в других районах области. Сложности в работе добавляли поваленные деревья и постоянные обстрелы региона.

В воскресенье ремонтные бригады НЭК «Укрэнерго» вернули в работу две высоковольтные линии на востоке страны, поврежденные в результате артобстрелов россиян; это позволило возобновить выдачу в сеть электроэнергии из одной из электростанций.

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