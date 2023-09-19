«ДНР»: в жовтні зміняться тарифи на електроенергію

З 1 жовтня в ДНР почнуть діяти нові тарифи на електроенергію. Про це сьогодні повідомив перший заступник голови Уряду Республіки Андрій Чортков під час Telegram-ефіру, повідомляє Донецьке агентство новин.



За його інформацією, якщо обсяг споживання складе до 70 кВт·год, потрібно буде платити 1,1 рублів, якщо вище — 2,54 рублів.



Так, зараз тарифи — 1,87 рублів у разі споживання до 150 кВт·год і 2,54 рублів при споживанні від 150 до 800 кВт·год. Вартість електроенергії при споживанні понад 800 кВт ч залишається незмінною — 3,85 рубля.



Нагадаємо, у Донецькій області енергетики за минулі вихідні, 2 та 3 вересня, відновили електропостачання у 30 населених пунктах, знеструмлених через негоду.