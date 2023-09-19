В Австрии произошло ДТП: среди пострадавших есть украинцы

В Австрии перекинулся автобус. Фото: APA

Сегодня, 19 сентября, в Австрии в районе города Михельдорф в ДТП попал автобус, следующий по международному маршруту. В результате чего погиб один человек, также много пострадавших, среди которых и украинцы. Об этом сообщает агентство АРА и информационное издание УНН.



Отмечается, что примерно в 4:45 утра автобус «по невыясненным пока причинам» съехал с проезжей части и перекинулся.



По данным полиции, погибла 19-летняя жительница Верхней Австрии, еще около 20 пассажиров получили ранения, среди которых оказались граждане Украины. Также травмировались жители Австрии, Словении, Италии и Германии.



Агентству УНН в Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что в этом ДТП пострадали двое украинцев. Сейчас им оказывается медицинская помощь. Другие трое граждан Украины из числа пассажиров не пострадали.



Напомним, военное следствие, подчиненное РФ, будет расследовать дорожно-транспортное происшествие в оккупированном Донецке, которое привело к гибели журналиста Геннадия Дубового.