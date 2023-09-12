В «ДНР» подтвердили, что военкора в Донецке сбил военный автомобиль

Военное следствие, подчиненное РФ, будет расследовать дорожно-транспортное происшествие в оккупированном Донецке, которое привело к гибели журналиста Геннадия Дубового. Об сообщили в так называемом «МВД по ДНР».



«Расследованием материалов дорожно-транспортного происшествия занимается следственное управление. Могу подтвердить факт, что на пересечении улицы Артема и бульвара Шевченко автомобилем „УАЗ Патриот“ был совершен наезд на пешехода, в результате чего пешеход скончался на месте происшествия. Это произошло вчера в 14:30», — сказала представительница пресс-службы «УГИБДД МВД по ДНР».

В оккупированном Донецке 11 сентября погиб военный корреспондент Геннадий Дубовой.



Водитель, сбивший корреспондента, был за рулем черного внедорожника УАЗ «Патриот» с буквой Z. На фото и видео с места ДТП в центре Донецка видно, что джип стоял напротив тела Дубового, которое лежало на асфальте.