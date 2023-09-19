В Австрії сталася ДТП: серед постраждалих є українці

В Австрії перекинувся автобус. Фото: АРА

Сьогодні, 19 вересня, в Австрії в районі міста Міхельдорф у ДТП потрапив автобус, що прямує за міжнародним маршрутом. Внаслідок чого загинула одна людина, також багато постраждалих, серед яких і українці. Про це повідомляє агентство АРА та інформаційне видання УНН.



Зазначається, що приблизно о 4:45 ранку автобус «з нез'ясованих поки що причин» з'їхав з проїжджої частини і перекинувся.



За даними поліції, загинула 19-річна мешканка Верхньої Австрії, ще близько 20 пасажирів зазнали поранень, серед яких опинилися громадяни України. Також травмувалися жителі Австрії, Словенії, Італії та Німеччини.



Агентству УНН у Міністерстві закордонних справ України повідомили, що у цій ДТП постраждали двоє українців. Нині їм надається медична допомога. Інші троє громадян України з-поміж пасажирів не постраждали.



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