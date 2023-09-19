В Донецкой области эксгумировали тело женщины, погибшей во время боевых действий в прошлом году

В Тетяновке Донецкой области эксгумировали тело женщины. Фото: полиция

В селе Татьяновка Донецкой области правоохранительные органы провели эксгумацию тела женщины, которая погибла летом 2022 года во время активных военных действий. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорского районного управления полиции.



«Сотрудники полиции Славянска получили информацию о том, что на территории села Татьяновка находится стихийное захоронение местной жительницы. Женщина 1941 года рождения умерла в начале июля 2022 года и была похоронена на территории домовладения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Татьяновка находится на противоположном от Святогорска берегу Северского Донца. Летом 2022 года село находилось в зоне активных боевых действий. Оккупационные войска ежедневно обстреливали населенный пункт.

Так, тело женщины было изъято и доставлено для проведения судебно-медицинской экспертизы, после чего будет перезахоронено..



Напомним, за пять дней на освобожденных окрестностях Бахмута удалось эксгумировать более 80 тел. Большинство из них — россияне.