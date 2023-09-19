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На Донеччині ексгумували тіло жінки, яка загинула під час бойових дій в минулому році

19 вересня 2023, 21:15

На Донеччині ексгумували тіло жінки, яка загинула під час бойових дій в минулому році

У Тетянівці Донецької області ексгумували тіло жінки. Фото: поліція У Тетянівці Донецької області ексгумували тіло жінки. Фото: поліція

У селі Тетянівка Донецької області правоохоронці провели ексгумацію тіла жінки, яка загинула влітку 2022 року під час активних військових дій. Про це повідомили у пресслужбі Краматорського районного управління поліції.

«Співробітники поліції Слов'янська отримали інформацію про те, що на території села Тетянівка знаходиться стихійне поховання місцевої мешканки. Жінка 1941 року народження померла на початку липня 2022 року і була похована на території домоволодіння», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Тетянівка знаходиться на протилежному від Святогірська березі Сіверського Дінця. Влітку 2022 року село знаходилось у зоні активних бойових дій. Окупаційні війська щодня обстрілювали місто.

Так, тіло жінки було вилучено та доставлено для проведення судово-медичної експертизи, після чого буде перепоховано.

Нагадаємо, за п'ять днів на звільнених околицях Бахмута вдалося ексгумувати понад 80 тіл. Більшість із них — росіяни.

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