«Шахтер» начал Лигу чемпионов с поражения в матче с «Порту»

«Шахтер» — «Порту». Фото: «Шахтер»

Донецкий «Шахтер» уступил португальскому «Порту» в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов со счетом 1:3.



Все мячи были забиты в первом тайме. За «Порту» дважды отличился Вендерсон Галено на 8 и 15 минуте, а также Мехди Тареми на 29-й минуте.



За «Шахтер» мяч забил Кевин Келси на 13-й минуте.

Поступаємося «Порту» 1:3 в першому матчі нового сезону Ліги чемпіонів.



Наступна гра ЛЧ – з «Антверпеном» 4 жовтня в Бельгії.#Shakhtar #ШахтарПорту #UCL pic.twitter.com/DE0bEIqXzg — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) September 19, 2023

Домашний матч «Шахтера» прошел на стадионе в Гамбурге.