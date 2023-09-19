«Шахтар» розпочав Лігу чемпіонів із поразки у матчі з «Порту»

«Шахтар» — «Порту». Фото: «Шахтар»

Донецький «Шахтар» поступився португальському «Порту» у стартовому матчі групового етапу Ліги чемпіонів з рахунком 1:3.



Усі м'ячі були забиті у першому таймі. За «Порту» двічі відзначився Вендерсон Галено на 8 та 15 хвилинах, а також Мехді Таремі на 29-й хвилині.



За «Шахтар» м'яч забив Кевін Келсі на 13-й хвилині.

Уступаємося «Порту» 1:3 у першому матчі нового сезону Ліги чемпіонів.



Наступна гра ЛЧ – з «Антверпеном» 4 жовтня у Бельгії. #Шахтар #ШахтарПорту #UCL pic.twitter.com/DE0bEIqXzg — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) September 19, 2023

Домашній матч «Шахтаря» пройшов на стадіоні у Гамбурзі.