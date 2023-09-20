В Сочи горел резервуар с 1200 тоннами керосина: предпологают удар беспилотника

Сегодня, 20 сентября, местные жители Сочи сообщили о громком звуке взрыва в Адлерском районе, примерно в 5 утра. Об этом написал российский телеграм-канал SHOT.



Оказалось, что в Адлерском районе горит резервуар с 1200 тоннами керосина. Предварительно, возгорание могло стать следствием атаки беспилотника.



Сейчас на месте работают пожарные, площадь около 100 квадратов. Резервуар тушат с помощью пены. Позже в сети появился момент атаки нефтебазы, в результате которой загорелся топливный резервуар.



По данным SHOT, удар был произведен дроном-камикадзе. Перед взрывом местные жители слышали характерный «звук мопеда».

Напомним, украинские военные сегодня сбили 17 ударных дронов Shahed-136/131 во время российской атаки минувшей ночью.