У Сочі горів резервуар із 1200 тоннами гасу: передбачають удар безпілотника

Сьогодні, 20 вересня, місцеві жителі Сочі повідомили про гучний звук вибуху в Адлерському районі приблизно о 5 ранку. Про це написав російський телеграм-канал SHOT.



Виявилося, що в Адлерському районі горить резервуар із 1200 тоннами гасу. Попередньо, спалах міг стати наслідком атаки безпілотника.



Наразі на місці працюють пожежники, площа пожежі близько 100 квадратів. Резервуар гасять за допомогою піни. Пізніше в мережі з'явився момент атаки нафтобази, внаслідок якої спалахнув паливний резервуар.



За даними SHOT, удар був завданий дроном-камікадзе. Перед вибухом місцеві мешканці чули характерний звук мопеда.

Нагадаємо, українські військові сьогодні збили 17 ударних дронів Shahed-136/131 під час російської атаки минулої ночі.