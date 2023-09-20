ВСУ уничтожили 17 «Шахедов» во время ночной атаки РФ

Украинские военные сбили 17 ударных дронов Shahed-136/131 во время российской атаки минувшей ночью. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.



Всего зафиксированы пуски нескольких групп ударных БПЛА, по предварительным данным около 24, с юго-восточного и северного направлений.



«Шахеды» уничтожены по маршруту следования в пределах Сумской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областей.

К отражению удара применены зенитные ракетные войска, истребительная авиация Воздушных сил, подразделения мобильных огневых групп Сил обороны Украины и другие средства поражения.



Однако есть несколько попаданий в нефтеперерабатывающий завод в Полтавской области, в результате чего работа предприятия временно остановлена. Над ликвидацией последствий работают экстренные службы.