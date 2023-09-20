Силы обороны Украины уничтожили 3 пункта управления и станцию РЭБ

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла один удар по пункту управления, 16 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три удара по зенитно-ракетным комплексам противника, что привело к потере критически необходимой РФ системы. Об этом сообщил Military Media Center.



Подразделения ракетных войск поразили три пункта управления, зенитно-ракетный комплекс, девять артиллерийских систем, состав боеприпасов и станцию РЭБ противника.

Напомним, агенты военного сопротивления украинцев и крымских татар «АТЕШ» нашли на временно оккупированном полуострове белорусскую систему радиоэлектронная борьба.