Сили оборони України знищили 3 пункти управління та станцію РЕБ

Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала одного удару по пункту управління, 16 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та три удари по зенітно-ракетних комплексах противника, що призвело до втрати критично необхідної системи РФ. Про це повідомив Military Media Center.



Підрозділи ракетних військ уразили три пункти управління, зенітно-ракетний комплекс, дев'ять артилерійських систем, склад боєприпасів та станцію РЕБ супротивника.

Нагадаємо, агенти військового спротиву українців та кримських татар «АТЕШ»знайшли на тимчасово окупованому півострові білоруську систему радіоелектронної боротьби.