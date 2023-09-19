В Крыму заметили белорусскую РЭБ

Белорусская РЭБ в Крыму. Фото: «АТЕШ»

Агенты военного сопротивления украинцев и крымских татар «АТЕШ» нашли на временно оккупированном полуострове белорусскую систему радиоэлектронная борьба. Координаты своей находки агенты опубликовали в telegram.



По мнению представителей сопротивления там находиться какой-то пункт управления помимо средств РЭБ, потому что после того как они обнаружили данную станцию и обнародовали её положение, россияне оставили её на том же месте.

Станция РЭБ. Фото: "АТЕШ"

Станция РЭБ расположена в поселке Роздолля, в 35 км от Симферополя. Напомним, ранее «АТЕШ» сообщал о процессе переброски техники через Мариуполь, а именно: танков Т-72, Уралов и Камазов.



