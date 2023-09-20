В Подмосковье неизвестные взорвали два самолета и вертолет

На военном аэродроме «Чкаловский» в Московской области, группа следственного комитета РФ расследует диверсию, в результате которой 18 сентября 2023 года были существенно повреждены два самолета и один вертолет. Про повреждения воздушных судов доложило ГУР.



Согласно информации главного управления разведки, событие вызвало «большую истерику» в высших военных коридорах — на аэродроме базируются правительственные самолеты, так называемые «самолеты судного дня» и специальные самолеты (самолеты-разведчики).

Поврежденные воздушные судна. Фото: ГУР



Неизвестными была заложена взрывчатка и взорваны самолеты АН-148 и ИЛ-20 (оба относятся к 354 авиаполку специального назначения), а также вертолет МИ-28Н, который до этого активно привлекался к сбитию ударных дронов над Московской областью.

Поврежденные воздушные судна. Фото: ГУР

Повреждения самолетов не позволят рассчитывать на их скорейшее восстановление. У вертолета взрывом повреждена хвостовая часть. Еще один АН-148, находившийся рядом с другими на стоянке, получил незначительные повреждения.

Напомним, ранее самолёт Су-34 потерпел аварию в Воронежской области.