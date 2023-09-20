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У Підмосков'ї невідомі підірвали два літаки та вертоліт

20 вересня 2023, 11:47

У Підмосков'ї невідомі підірвали два літаки та вертоліт

На військовому аеродромі «Чкаловський» у Московській області група слідчого комітету РФ розслідує диверсію, внаслідок якої 18 вересня 2023 року було суттєво пошкоджено два літаки та один гелікоптер. Про пошкодження повітряних суден доповіло ГУР.

За інформацією головного управління розвідки, подія викликала велику істерику у вищих військових коридорах — на аеродромі базуються урядові літаки, так звані літаки «судного дня» і спеціальні літаки (літаки-розвідники).

Пошкоджені повітряні судна. Фото: ГУР


Невідомими було закладено вибухівку та підірвано літаки АН-148 та ІЛ-20 (обидва належать до 354 авіаполку спеціального призначення), а також вертоліт МІ-28Н, який до цього активно залучався до збиття ударних дронів над Московською областю.

Пошкоджені повітряні судна. Фото: ГУР


Ушкодження літаків не дозволять розраховувати на їхнє швидке відновлення. У вертольота вибухом пошкоджено хвостову частину. Ще один АН-148, який знаходився поряд з іншими на стоянці, зазнав незначних ушкоджень.

Нагадаємо, раніше літак Су-34 зазнав аварії у Воронезькій області.

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