Войска РФ били ракетами и артиллерией: зафиксировано более 30 обстрелов Донетчины за сутки

Последствия обстрела Донецкой области. Фото: Полиция

За прошедшие сутки полицейские задокументировали 31 российскую атаку на гражданское население Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донетчины.



Отмечается, что в результате российских обстрелов пять человек получили ранения.



Войска РФ атаковали 12 населенных пунктов: города Авдеевка, Славянск, Торецк, Часов Яр, пгт Курдюмовка, села Богатырь, Богоявленка, Диброва, Новоселовка Первая, Орловка, Петропавловка, Шахтерское.

Армия РФ применила ОТРК «Искандер», ракету «Х-35», ЗРК «С-300», РСЗО «Смерч», «Ураган», «Град», артиллерию, танки.



Повреждены 50 гражданских объектов: 20 жилых домов, детский сад, лицей, школы, общежитие, дом культуры, фельдшерский пункт, хозяйственные постройки, гаражи, автомобили, ЛЭП.

В частности, по селу Богатырь российские войска ударили тремя ракетами С-300 и из РСЗО «Смерч» – ранили мирного жителя, разрушили фермерское хозяйство, 6 частных домов.



«Искандерами» и крылатой ракетой Х-35 силы РФ нанесли удар по Петропавловке Великоновоселковской громады. Ранения получили 4 человека. Повреждены 6 частных домов, фельдшерско-акушерский пункт, дом культуры, хозяйственное сооружение, гаражи.



В селе Шахтерское под удар «Ураганов» попали три частных дома, ЛЭП.



Пятью ракетами С-300 россияне попали по Славянску. Разрушения подверглись учебный корпус, общежитие, частный дом. Информация о пострадавших не поступала.