Війська РФ били ракетами та артилерією: зафіксовано понад 30 обстрілів Донеччини за добу

Наслідки обстрілу на Донеччині. Фото: Поліція

Минулої доби поліцейські задокументували 31 російську атаку на цивільне населення Донецької області. Про це повідомляє пресслужба поліції Донеччини.



Зазначається, що внаслідок російських обстрілів п'ятеро людей отримали поранення.



Війська РФ атакували 12 населених пунктів: міста Авдіївка, Слов'янськ, Торецьк, Часів Яр, смт Курдюмівка, села Багатир, Богоявленка, Діброва, Новоселівка Перша, Орлівка, Петропавлівка, Шахтарське.

Армія РФ застосувала ОТРК «Іскандер», ракету «Х-35», ЗРК «С-300», РСЗВ «Смерч», «Ураган», «Град», артилерію, танки.



Пошкоджено 50 цивільних об'єктів: 20 житлових будинків, дитячий садок, ліцей, школи, гуртожиток, будинок культури, фельдшерський пункт, господарські споруди, гаражі, автомобілі, ЛЕП.

Зокрема, по селу Богатир російські війська вдарили трьома ракетами С-300 та з РСЗВ «Смерч» – поранили мирного мешканця, зруйнували фермерське господарство, 6 приватних будинків.



«Іскандерами» та крилатою ракетою Х-35 сили РФ завдали удару по Петропавлівці Великоновосілківської громади. Поранення отримали 4 особи. Пошкоджено 6 приватних будинків, фельдшерсько-акушерський пункт, будинок культури, господарську споруду, гаражі.



У селі Шахтарське під удар «Ураганів» потрапили три приватні будинки, ЛЕП.



П'ятьма ракетами С-300 росіяни потрапили Слов'янськом. Руйнування зазнали навчальний корпус, гуртожиток, приватний будинок. Інформація про постраждалих не надходила.